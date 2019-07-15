برلماني ليبي: أردوغان هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية

أعرب عبد المطلب ثابت، عضو مجلس النواب الليبي، عن أمله الكبير في الدور المصري لمكافحة المد التركي في المنطقة، الذى هزم ممثلا في جماعة الإخوان الإرهابية بمصر وسوريا والآن في معركته الأخيرة بطرابلس، وعلى وشك انهيار حلم "الخلافة العثمانية".

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، أن رجب طيب أردوغان هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية.

ولفت عبد المطلب إلى أن جماعة الإخوان صنفها البرلمان الليبي بأنها إرهابية ومن يتعامل معهم يعرف أنهم يعملون لصالح أجندات خارجية.

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وأشاد النائب عبد المطلب بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصريّة، واصفًا إياها بالقيادة الحكيمة.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، للبرلمان المصري، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.

وأضاف ثابت، أن الشعب المصري له مواقف تاريخية مع نظيره الليبي، مشيرا إلى أن الدولتين شركاء في الجغرافيا والوجود، مشيرا إلى أن الغرض من زيارة مجلس النواب المصري، دعم خارطة الطريق في دولة ليبيا مؤكدا أن محاور الحديث جاءت في إطار استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر، علاوة على تعزيز دور مجلس النواب الليبي، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية، هي الجهة الوحيدة الممثلة في دولة ليبيا.