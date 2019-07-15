نائب ليبي يُطالب بتحقيق دولي حيال التدخل القطري التركي

طالب عبدالمطلب ثابت عضو مجلس النواب الليبي، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل قطر وتركيا، للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.

وبين أن الدوحة وإسطنبول تدعمان عناصر إسلامية ومليشيات إرهابية بالسلاح والمال لعدم استقرار البلاد والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبى، قائلا: "نحن في حالة حرب، والتدخل القطري والتركي في ليبيا مستمر منذ ما وصف بالربيع العربي".

وأشاد ثابت، بالدور المصري في مكافحة ما وصفه بـ"المد التركي" في المنطقة، الذي هزم ممثلا فى جماعة لإخوان الإرهابية بمصر والآن في معركته الأخيرة بطرابلس، وعلى وشك انهيار حلم "الخلافة العثمانية"، مؤكدا أن رجب طيب أردوغان هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية.