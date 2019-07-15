باحث سياسي: خطوة تشكيل قيادة "المشتركة" تزيد مفاعيل التنسيق

اعتبر الكاتب والباحث السياسي، أمين الوائلي،أن تشكيل قيادة مشتركة للقوات المرابطة في الساحل الغربي تطور مهم ضمن ترتيبات وتحركات عدة لتسوية أوضاع الجبهة العريضة وشركاء التحرير من القوات المتواجدة على الأرض.

وأضاف الوائلي في تصريح خاص لـ"اليمن العربي"، "خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات التي طرأت وتتفاعل على الصعيدين المحلي والإقليمي والأثر المباشر وغير المباشر لمجمل التطورات على جبهة الحديدة والساحل الغربي".

وتابع:"من شأن الخطوة أن تزيد من مفاعيل الانسجام والتنسيق وتمتين الشراكة الفعلية بين رفاق السلاح والكفاح على الصعيدين العملياتي والإعلامي في ظل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقيادة التحالف العربي".

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ومضى:"يفترض أن تكون خطوة مشابهة أدعى إلى التفاؤل والاستبشار لكن البعض ذهب في افتعال إشاعات جانبية بصدد مركزية القيادة أو شخصانية المستوى القيادي وهو ما ليس واردا في هكذا إجراء اعتمد جماعية القيادة والقرار بعيدا عن الشخصنة بل إن الإجراء يقوم بالأساس على تلافي الشخصنة الضيقة للقضايا والأهداف ويبني على جماعية القيادة".

وبين أن "كل قوات تعمل على الأرض هي في الأصل قوات تحرير، لا قوى حكم ، تتلاقى على هدف غائي هو استعادة اليمن (كل اليمن) لليمنيين".

واختتم حديثه مع "اليمن العربي" بالقول:"حرف النقاش عن هذه الغاية لا معنى له، كما أن سجالات الحكم والإدارة في هذه الأثناء لا معنى لها جملة واحدة، افتعال معارك ثانوية وجانبية ينتقص من أولوية معركة لم تحسم بعد".