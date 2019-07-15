*غريبة أولى :

*أن يظل عيساوي مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون لحد الآن ؛ رغم التردي المهني..

*وليس تردياً وحسب ؛ وإنما هو انحطاط..

*بل قمة الانحطاط – المهني – الذي لم يحدث في هذين الجهازين منذ إنشائهما..

*ولا حتى في زمان (ديك الصباح) ؛ وساحة الفداء..

*وبلغت قمة الانحطاط هذه قمةً أعلى – نحو القاع – عبر برنامج (خفافيش الظلام)..

*وربما يظن عيساوي إنه بهذا يتقرب إلى (العسكري) زلفى..

*ولكن بقدر اقترابه منه يبعد – بعيداً – عن الشعب…والضمير…و(أخلاق) المهنة..

*بل ربما يبعد حتى عن المجلس العسكري نفسه..

*فما دام يجلب للعسكري كل الحنق الشعبي هذا – والغضب – فما حاجته إليه؟..

*ومن قبل ضحى ببعض أعضائه تجنباً لهذا الحنق ؛ والغضب..

*أو ربما هم الذين آثروا التضحية بأنفسهم – ومناصبهم – إرضاءً للثورة…و الضمير..

*فماذا يسوى عيساوي إلى جانب هؤلاء الذين انحازوا إلى الشعب؟..

*بينما انحاز هو لذاته…لأهوائه…لشهوات منصبه ؛ وضحى بكل الشعب الثائر..

*وبلغت التضحية هذه حد وصفهم بخفافيش الظلام..

*وعما قليل سيعلم أي كهف من كهوف الظلمات – والخفافيش – ألقى بنفسه فيه..

*وسوف تبقى نقطة (مظلمة) في تاريخه المهني !!.

*غريبة ثانية :

*أن يصر بعض إعلاميي الإنقاذ على تذكير الناس بمجزرتي أبا وود نوباوي..

*ليقولوا لهم : هذا هو الشيوعي الذي يتباكى على ضحايا الثورة..

*وذلك في سياق دفاع معيب – ومعطوب – عن مجازر نظامهم ؛ لثلاثين عاماً..

*وعن مجازر ما قبل – وبعد – فض اعتصام القيادة…الآن..

*وينسى هؤلاء المُذكرون أنهم – أنفسهم – بحاجة إلى من يُذكرهم بأمور مهمة..

*فضحايا الشيوعي ما كانوا سلميين…ولا رفعوا شعار سلمية..

*ثم إن الشيوعيين – في نظرهم – كفار…وليس بعد الكفر ذنب..

*بينما هم المؤمنون…المصلون…الورعون…الصائمون ؛ قتلوا أبرياء بدم (كافر)..

*قتلوهم في كجبار…وبورتسودان…والعيلفون…والخرطوم..

*ونعني بالخرطوم أحداث سبتمبر التي راح ضحيتها مئتا شخص في يومين فقط..

*وذلك بخلاف مذابح دارفور…وجبال النوبة..

*ولا نغفل إعدامات العملة ؛ حيث تم قتل أبرياء في أموال تخصهم…لم (يسرقوها)..

*ثم هل يجوز تبرير قتلٍ آني بقتل سابق؟… بين يدي الله؟..

*سيما إن كان المُبرِّر حاكماً باسم الدين؟!.

*غريبة ثالثة :

*أن نتساءل عن مستشاري حميدتي ؛ ثم يأتينا الجواب من واقع (الحال)…و (المقال)..

*وهو واقعٌ لا يشبه إلا زمان المخلوع ؛ فلعلهم (هم)..

*وفي هذه الحالة يكون حميدتي مواصلاً لحالة الاستنصار بناصري البشير أنفسهم..

*من نقابيين…وإعلاميين…و(محتشدين)…و(ومستشارين)..

*فلا غرو – إذن – أن يقول في خطابه بحجر العسل ما يشابه تناقضات البشير..

*ومن آخر تناقضات هذا الأخير (تركه) المؤتمر الوطني..

*ثم (ركِّه) على سدة هيئته القيادية عند أول اجتماع لها ؛ بعد نحو أسبوع فقط..

*وحميدتي يقول إن قواته (نظامية منضبطة)..

*ثم يقول – في تناقض مربك – أنها ربما اُخترقت من تلقاء مندسين وجهات خارجية..

*واحتمالات (ربما) هذه تدفع إلى طلب الحصانات ؛ ربما..

*ولكن مبدأ الإفلات من العقوبة هذا – تذرعاً بالحصانة – دخل (كوبر) مع البشير..

*فكل من قتل متظاهراً – أو أمر بقتله – لا يجب أن ينجو بفعلته..

*وإن بقي مساهراً ليالٍ طوال – في الشوارع – كما يقول حميدتي دفاعاً عن قواته..

*فالقانون لا يبيح التجاوز (تحت تأثير السهر)..

*وحميدتي – كما يردد دوماً – من أنصار أن تسود سطوة (القانون)…ويبدو صادقاً..

*فقط ليته يبعد عن أهل (شورة) البشير ؛ نزيل كوبر الآن..

*ليته !!.