مقتل مواطن بالرصاص بـ (السوكي)

قالت لجنة أطباء السودان إن مواطناً قتل بالرصاص وأصيب آخرون أمس بمدينة السوكي في ولاية سنار. وبحسب البيان فان المواطن أنور حسن إدريس قتل برصاصة في الرأس.
وأضاف البيان بحسب صحيفة السوداني: (وقعت عدد من الإصابات بينهم حالات خطرة تم نقلها لمستشفى مدينة سنار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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