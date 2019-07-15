إعتداء (11) شخصاً على بائعة شاي وسرقة هاتفها ومبلغ (1000) جنيه

التاريخ: 15-يوليو-2019 فى : حوادث 21 مشاهدة إعتدى نحو (11) شخصاً على بائعة شاي بتدمير كافة مقتنياتها التي تعينها على العمل ، والإستيلاء على هاتفها ومبلغ ألف جنيه ، وفور وقوع الحادث ، خفت السيدة الى قسم الشرطة مدونة بلاغاً برفقة إثنين من الحضور كشهود على الحادثة ، من خلال التحريات تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على إثنين بحسب صحيفة المجهر ، وأمرت النيابة بالقبض على بقية المتهمين مدونة البلاغ تحت المواد (134/ 182/ 180 ). Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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