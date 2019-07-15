أوامر جديدة في محاكمة منتحل شخصية (حميدتي) وآخرين

أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس بإلقاء القبض على ضامن المتهم الأول والذي تغيب عدة مرات عن حضور الجلسات، وذلك في قضية منتحل شخصية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان الشهير بـ(حميدتي) ومعه ثلاثة آخرون بالاحتيال على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم باسم قائد قوات الدعم السريع.

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وأفاد قاضي المحكمة بحسب صحيفة السوداني، بأن جلسة أمس كانت محددة لاستجواب المتهمين في البلاغ ولكن تغيب المتهم الأول أدى إلى تأجيل الجلسة، وفي ذات السياق حدد جلسة الواحد والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة إجراءات البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)