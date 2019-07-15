التاريخ: 15-يوليو-2019
41 مشاهدة
أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس بإلقاء القبض على ضامن المتهم الأول والذي تغيب عدة مرات عن حضور الجلسات، وذلك في قضية منتحل شخصية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان الشهير بـ(حميدتي) ومعه ثلاثة آخرون بالاحتيال على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم باسم قائد قوات الدعم السريع.
وأفاد قاضي المحكمة بحسب صحيفة السوداني، بأن جلسة أمس كانت محددة لاستجواب المتهمين في البلاغ ولكن تغيب المتهم الأول أدى إلى تأجيل الجلسة، وفي ذات السياق حدد جلسة الواحد والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة إجراءات البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أوامر جديدة في محاكمة منتحل شخصية (حميدتي) وآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.