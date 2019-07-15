النيابة تحقق مع (عبد الله) شقيق الرئيس المخلوع

علمت مصادر أن نيابة مخالفات الأراضي حققت أمس، مع شقيق الرئيس المخلوع عبد الله حسن أحمد البشير بشأن عقارات يمتلكها، وبحسب المعلومات، فإن شقيق البشير خضع لتحقيقات استمرت قرابة الـ(7) ساعات.

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وطبقاً للمعلومات، فإن شقيق البشير أقر بامتلاكه لتلك العقارات وأبلغ النيابة بأنه قام بشرائها وليست خطة إسكانية، وبحسب صحيفة السوداني، فقد وصل شقيق البشير من سجن كوبر إلى مباني النيابة تحت حراسة أمنية مشددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)