الدعم السريع : القبض على مفبرك فيديوهات فض الاعتصام

التاريخ: 15-يوليو-2019
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كشفت قوات الدعم السريع عن القبض على مفبرك الـ(59) فيديو المتعلقة بفض الاعتصام وأن الكشف عنه سيكون بعد ظهور نتائج التحقيق حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة بحسب صحيفة السوداني، إنه تم تدوين (47) بلاغاً ضد منتحلي صفة قوات الدعم السريع والفصل في (18) بلاغاً، مشيراً إلى أن النظام السابق أحد المتضررين من نجاح الثورة ويعمل على تشويه صورة الدعم السريع إلى جانب منظمات وجهات خارجية وذلك عبر عمل منظم ومرتب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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