الصحة : تأخر وصول معينات الخريف لعدم مقدرة المالية توفير التمويل

التاريخ: 15-يوليو-2019
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كشف وكيل وزارة الصحة د. ” سليمان عبد الجبار ” عن عدم قدرة وزارة المالية توفير ميزانية الخريف ، واستجابت بتوفير (50%) من المبلغ المطلوب مما أدى لتأخير توفير معينات الخريف لتأخر توفير التمويل بسبب الأحداث السياسية التي حدثت بالبلاد وتغيير الحكومات مما أثر في إنسياب الإجراءات ، وطالب بإدراج ميزانية الخريف سنوياً في الموازنة العامة .
وأقر الوكيل في تصريحات صحفية بوجود مشاكل في المؤسسات الصحفية بولاية الخرطوم ، وقال إن أسعار الخدمات الصحية بولاية الخرطوم ، وقال إن أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص تحتاج لمراجعة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم .
وحول عودة مستشفى الخرطوم أكد ” عبد الجبار ” تقدم طلب للمجلس العسكري بإرجاء عودة المستشفيات الإتحادية إلى حين تشكيل حكومة مدنية وتعيين وزير جديد للصحة ، مشيراً لتشكيل لجنة لأيلولة مستشفى الخرطوم لولاية الخرطوم برئاسة د. ” الزين كرار ” رئيس المجلس الطبي لإجراء دراسة وتحديد المطلوبات ، وأكد أن اللجنة أكملت الدراسة وقررت عودة مستشفى الخرطوم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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