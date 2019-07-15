” البرهان ” يبحث مع ” جعفر الميرغني ” الأوضاع السياسية بالبلاد

بحث رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن ” عبد الفتاح البرهان ” مع وفد من الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل قاده نائب رئيس الحزب ” جعغر الصادق الميرغني ” متطلبات المرحلة الحالية والوضع السياسي بالبلاد .

وأوضح ” جعفر ” في تصريح صحفي عقب الإجتماع الذي شهده مكتب الفريق أول ” البرهان ” بالقصر الجمهوري أمس ، أن اللقاء يأتي من باب الحرص على التواصل والتشاور حول القضايا الوطنية الراهنة .

وأكد ( وقوف الحزب مع كل من يأتي بخير وسلام للسودان ) .

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وبحسب صحيفة المجهر ، قال الميرغني ( رغم مالدينا من تحفظات كثيرة على بعض الأمور التي تجري الآن بشان الاتفاقيات إلا أننا نؤكد تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية ) .

وأعرب عن أمله في توصل طرفي التفاوض إلى إتفاق يحفظ للسودان مكانته وبما يليق بالتمثيل السياسي للبلاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)