” البرهان ” يبحث مع ” جعفر الميرغني ” الأوضاع السياسية بالبلاد

التاريخ: 15-يوليو-2019
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بحث رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن ” عبد الفتاح البرهان ” مع وفد من الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل قاده نائب رئيس الحزب ” جعغر الصادق الميرغني ” متطلبات المرحلة الحالية والوضع السياسي بالبلاد .
وأوضح ” جعفر ” في تصريح صحفي عقب الإجتماع الذي شهده مكتب الفريق أول ” البرهان ” بالقصر الجمهوري أمس ، أن اللقاء يأتي من باب الحرص على التواصل والتشاور حول القضايا الوطنية الراهنة .
وأكد ( وقوف الحزب مع كل من يأتي بخير وسلام للسودان ) .
وبحسب صحيفة المجهر ، قال الميرغني ( رغم مالدينا من تحفظات كثيرة على بعض الأمور التي تجري الآن بشان الاتفاقيات إلا أننا نؤكد تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية ) .
وأعرب عن أمله في توصل طرفي التفاوض إلى إتفاق يحفظ للسودان مكانته وبما يليق بالتمثيل السياسي للبلاد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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