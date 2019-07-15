العلاقات التركية القطرية تدخل في أزمة حقيقية

وكان لافتاً، استخدام معدة التقرير ، تعبيرات شديدة اللهجة تجاه أردوغان، ووصفته بأنه شن حملة عدوانية لمراقبة واستهداف ومحاكمة وسجن صحفيين، ومن بينهم 3 إعلاميين بارزين؛ وجميعهم يعيشون في المنفى .
وتطرقت في سياق إجرائها للمقابلات مع الصحفيين الثلاثة، إلى إغلاق أردوغان لأكثر من 100 وسيلة إعلامية منذ الانقلاب المزعوم، وبثت تهديداً متلفزاً لأردوغان يتوعد فيه الصحفي جان دوندار على إثر نشره قصة تورط المخابرات التركية في تسليح الإرهابيين في سوريا، حيث توعده بقوله: «إن من نشر هذه القصة سيدفع الثمن غالياً، ولن يفلت من العقاب».
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