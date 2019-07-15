مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واختطافات في ذمار

قالت مصادر محلية إن مليشيا ايران الحوثية نفذت حملات مداهمات واختطافات ضد مدنيين في محافظة ذمار شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الحوثية أقدمت علىهذه الأعمال، بسبب رفض التجار دفع المبالغ المالية من الطبعة الجديدة لعناصر الجماعة، بحجة منع تداولها في الأسواق.

وذكرت المصادر أن الميليشيا استخدمت بعض الخدع والمكر للحصول على تلك الأموال، حيث يقوم شخص منهم بشراء كمية كبيرة من البضائع الأساسية وبمبالغ كبيرة لا تقل عن 200 ألف ريال وبالطبعة الجديدة، ثم تهاجم المحلات فور مغادرة الشخص مع بضاعته من أمام المحل.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا الحوثية توعدت التجار بإغلاق محلاتهم نهائياً، وإيداعهم السجون لسنوات، بتهمة التعاون مع الشرعية. وأشارت المصادر، إلى أن هذه الحملات العدائية التي شنتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، تأتي بعد وصول حاوية إلى عدن محملة بكمية كبيرة من الطبعة الجديدة فئة 100 ريال.