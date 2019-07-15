الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية بصعدة

حققت قوات الجيش الوطني، أمس، تقدماً جديداً في محافظة صعدة شمال البلاد.
ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع هامة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.
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