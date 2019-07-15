الكشف عن تفاصيل مثيرة من داخل سوق (الدولار)

قدر مصدر وثيق الصلة بتجارة العملات، حجم المبالغ اليومية المتداولة في السوق الموازي بما لا يقل عن (80) مليون جنيه، وأوضح أن حصيلة سوق صغير واحد تتجاوز (5) ملايين جنيه يومياً “كاش فقط” دون حساب الشيكات، وقال إن من يتحكمون في تجارة الدولار بكل سوق لا يتجاوزون (4) أشخاص، وأضاف أن (70%) من العاملين بالسوق “سريحة” يعملون لحساب التجار نظير أجر.

وكشف المصدر بالسوق الموازي عن حقائق وأسرار مذهلة، وأوضح أن جملة المبيعات اليومية تتراوح ما بين (40 – 50) ألف دولار تعادل (3.250) مليون جنيه بحساب (65) جنيهاً للدولار، فيما تتجاوز مبيعات الريال والدرهم يومياً (100) ألف ريال أو درهم تعادل (1.7) مليون جنيه، وتبلغ حصيلة جملة العمليات نحو (5) ملايين أوراق نقدية “كاش” لا تشمل البيع والشراء عبر الشيكات.

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وأوضح المصدر، أن بعض التجار تخصصوا في بيع العملات بالشيك فقط لجني أرباح مضاعفة، حيث يشترون ألف دولار بـ(65) ألف جنيه “بالكاش” لبيعه بالشيك بـ(73) ألف جنيه أو أكثر وتوريد الشيك بالبنك واستخراج المبلغ من الصرافات الآلية عبر “سريحة” يوظفهم لهذه المهمة، ويكون لديهم أكثر من بطاقة صراف، وكشف المصدر عن القبض على أحد كبار التجار وإيداعه السجن في انتظار محاكمته، وقال إنه يعتبر أحد أركان السوق الموازي ويمتلك أموالاً طائلة، وأكد بحسب صحيفة الصيحة، تعامل موظفي حكومة ونافذين في السوق الموازي ببيع نثريات السفر وعمولات يحصلون عليها من بعض الشركات والأفراد نظير صفقات تتم داخل البلاد، بعضهم يعملون أو يملكون أسهماً في شركات خارج السودان ويتم تحويل أرباح الأسهم والرواتب إلى الداخل لبيعها في السوق الموازي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)