جزار يسكب الماء الساخن على زميله بسبب بائعة شاي

التاريخ: 15-يوليو-2019
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سرد جزار تفاصيل حرقه سكباً بالماء الساخن من قبل زميله بسبب نقاش دار بينهما حول بائعة شاي بسوق الوحدة بالحاج يوسف .
وقال بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د. وليد موسى حسن ، إنه حضر الى السوق ، موضحاً أنه جلس عند بائعة الشاي وطلب مكوب قهوة ، وبعد فترة قصيرة أشار المتهم الى قتل شخص من قبيلته ، مما تسبب في وقوع نقاش بينهما ، على أثره أخذ المتهم ماء ساخناً وقام بسكبه على الشاكي في ظهره ، وأسعف الى المستشفى .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قدم الشاكي مستند إتهام يوضح أن هناك جروحاً سطحية وآثار حريق .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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