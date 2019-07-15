ندى القلعة تبعث بتطمينات للفتيات كبار السن

يحتفي عدد كبير من الفتيات والمجموعات النسائية في عدد من مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام ، بأغنية ندى القلعة ( لك الحمد والثناء ) التي تقول كلماتها ( كبرت وخفت أعنس … وفجأة ظهرت إنت وكمان فيني بتحنس … يابختي سنة يا أنا ) ، ورغم أن الأغنية ليست من الأعمال الجديدة ، إلا أنها حظيت بتداول كبير حتى من فتيات من جنسيات أخرى .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أن الأغنية تأتي لتؤكد على أن شبح العنوسة تخاف منه كافة الفتيات ، إلا أن ندى في هذه الأغنية تبعث بتطمينات للفتيات اللائي يكبرن في السن ، خاصة وأن الذي ظهر لندى في كلمات الأغنية ، كان يحنس فيها لتقبل به .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )