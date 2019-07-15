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لص يسرق (باسم ) من مطعم بالسوق الشعبي

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يوليو-2019

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لص يسرق (باسم ) من مطعم بالسوق الشعبي

تمكن لص من سرقة رأس خروف مشوي (باسم ) ، من مطعم شعبي بالسوق الشعبي الخرطوم .

وقال شهود عيان إن اللص كان مخموراً وتمكن من سرقة الباسم أثناء إنشغال الطباخ مع الزبائن ولاذ بالهرب ، إلا أن الطباخ إنتبه له ولحق به ، وتمكن من القبض على اللص وأوسعه ضرباً بعصا كان يحملها الطباخ بحسب صحيفة آخر لحظة .

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حيث ضربه في أماكن متفرقة من جسده مسبباً له الأذى الجسيم وكاد أن يرديه قتيلاً .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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