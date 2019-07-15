تحالف الإجماع : وثيقة الإتفاق تجهض مشروع الحرية والتغيير

قال تحالف قوى الإجماع الوطني إن وثيقة الإتفاق والإعلان الدستوري لايتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية إنتقالية حقيقية ، مشيراً الى أنها تجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الإنتقالية .

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وبحسب صحيفة أخر لحظة ، أعلن التحالف الوطني عن إلتزامه بالإتفاق السابق مع المجلس العسكري ، مؤكداً في الوقت ذاته عن تحفظات قال أنها جوهرية حول مضمون الإتفاق السياسي الذي تقدمت به الوساطة الإفريقية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )