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تحالف الإجماع : وثيقة الإتفاق تجهض مشروع الحرية والتغيير

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يوليو-2019

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تحالف الإجماع : وثيقة الإتفاق تجهض مشروع الحرية والتغيير

قال تحالف قوى الإجماع الوطني إن وثيقة الإتفاق والإعلان الدستوري لايتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية إنتقالية حقيقية ، مشيراً الى أنها تجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الإنتقالية .

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وبحسب صحيفة أخر لحظة ، أعلن التحالف الوطني عن إلتزامه بالإتفاق السابق مع المجلس العسكري ، مؤكداً في الوقت ذاته عن تحفظات قال أنها جوهرية حول مضمون الإتفاق السياسي الذي تقدمت به الوساطة الإفريقية .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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