تأجيل اجتماع (العسكري) و(التغيير) واتساع فجوة الخلاف

التاريخ: 15-يوليو-2019
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علقت الوساطة الإفريقية المشتركة اجتماعات “قوى الحرية والتغيير” مع “المجلس العسكري” مجدداً للمرة الثانية إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك لإجراء مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية، فيما تحفظ الجانبان عن الإدلاء بتصريحات صحفية بناءً على طلب الوساطة، في وقت كشفت فيه “قوى الحرية والتغيير” طلب التأجيل لمدة (48) ساعة لمزيد من المشاورات.
وكشفت مصادر أن وفد “المجلس العسكري” بقيادة الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا وصلا مساء امس إلى مقر الاجتماعات بفندق كورنثيا، إلا أن الوسيط أبلغ الصحفيين بعدم وجود جلسة تفاوض.
وأبلغت المصادر وجود خلافات بين الطرفين حول الإعلان الدستوري في عدة نقاط منها الجنسية المزدوجة لأعضاء المجلس السيادي والحصانة المطلقة، ونفى القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف رفضهم الاجتماع مع العسكري، وقال أنهم طلبوا مهلة لمدة (48) ساعة لمزيد من التشاور.
من جانبه، أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر بحسب صحيفة الصيحة، أن وثيقة الإعلان الدستوري تحتاج لمزيد من النقاش وهو حق مشروع لكل طرف طلب التأجيل، ونوه لوجود جملة خلافات حول الوثيقة منها الحصانة وهو ما يحتاج لوقت أكبر للتشاور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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