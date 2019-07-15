تحفظات قوى التغيير تؤجل توقيع الإتفاق

التاريخ: 15-يوليو-2019
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قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير مالك أبو الحسن ، إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للإتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير تؤخر توقيع الإتفاق ، في وقت يخضع التحالف مسودة الإتفاق للدراسة وسط كل مكوناته .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أوضح أبو الحسن في مقابلة مع قناة (الجزيرة) القطرية ، أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الإنتقالية في البلاد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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