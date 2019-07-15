التاريخ: 15-يوليو-2019
0 مشاهدة
أعلنت السعودية إرسال سفينة تحمل أسمدة ومعدات زراعية ، مقدمة بصورة مشتركة مع الإمارات لإنجاح الموسم الزراعي في السودان .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس ) عن مصدر سعودي مسؤول أن السفينة تحمل مايزيد على (50) ألف طن من الأسمدة ” المغذيات الزراعية ” ( اليوريا ) واحتباجات المزارعين ، وستنطلق من ميناء الجبيل الصناعي بالسعودية الى ميناء بورتسودان بشكل عاجل للحاق بالموسم الزراعي في السودان .
وقال المصدر أن ” هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين ، استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان في أزمته الحالية ، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان ، نظراً لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان ” .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، أوضح أن هذه المساعدات تأتي إمتداداً للدعم المالي الذي أعلنته الدولتان في أبريل الماضي ، والبالغ ثلاثة مليارات دولار ، منها ( 500 ) مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الإقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والإمارات ترسلان سفينة أسمدة لإنقاذ الموسم الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.