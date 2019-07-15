السعودية والإمارات ترسلان سفينة أسمدة لإنقاذ الموسم الزراعي

أعلنت السعودية إرسال سفينة تحمل أسمدة ومعدات زراعية ، مقدمة بصورة مشتركة مع الإمارات لإنجاح الموسم الزراعي في السودان .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس ) عن مصدر سعودي مسؤول أن السفينة تحمل مايزيد على (50) ألف طن من الأسمدة ” المغذيات الزراعية ” ( اليوريا ) واحتباجات المزارعين ، وستنطلق من ميناء الجبيل الصناعي بالسعودية الى ميناء بورتسودان بشكل عاجل للحاق بالموسم الزراعي في السودان .

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وقال المصدر أن ” هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين ، استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان في أزمته الحالية ، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان ، نظراً لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان ” .

وبحسب صحيفة أخر لحظة ، أوضح أن هذه المساعدات تأتي إمتداداً للدعم المالي الذي أعلنته الدولتان في أبريل الماضي ، والبالغ ثلاثة مليارات دولار ، منها ( 500 ) مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الإقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )