دعوة طارئة لانعقاد (برلمان) “قوى التغيير” لحسم ازدواجية المواقف

باتت الأوضاع داخل مكونات قوى الحرية والتغيير على شفا الانفجار، وعقدت القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لقاءً تشاورياً موسعاً أمس ضم جميع المكونات. وأمس دعت القوى لاجتماع طارئ لحسم ازدواجية المواقف والقرارات ولحسم الفوضى في قوى التغيير.

وقال قيادي بقوى التغيير بحسب صحيفة الإنتباهة – مفضلاً حجب اسمه – أن الاجتماع العاجل لجميع المكونات بقوى الحرية يعتبر (برلماناً) لقوى التغيير للتوصل لقرارات ومواقف موحدة تعبر عن إرادة الجماهير ووفاءً للعهد وتنفيذ لوثيقة إعلان الحرية. وأكد القيادي أن الاجتماع أمن على ضرورة إشراك الجميع في اتخاذ القرارات حتى لا تهيمن عليه (تنسيقية قوى الحرية والتغيير).

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وذكر القيادي أن تنسيقية قوى التغيير (قوى الاجتماع، نداء السودان وتجمع المهنيين) ترفض تكوين مجلس قيادي للقوى، وتفضل أن يكون المجلس القيادي جسماً استشارياً فقط وليس صاحب قرار، وأشار القيادي إلى أن الاجتماع تم بحضور الموقعين على إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان الأحياء والمكونات الثورية من الشابات والشباب والمجتمع المدني وفعاليات الشرق ودارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)