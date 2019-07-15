عقوبات على ثلاثة بنوك شهيرة

التاريخ: 15-يوليو-2019
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كشف نائب مدير عام مطابع العملة ، برعي الصديق ، عن توقيع البنك المركزي لعقوبات إدارية وجزاءات مالية على ثلاثة بنوك شهيرة ، تم بموجبها فصل بعض المديرين والموظفين لمخالفتهم الضوابط المنظمة للعمل المصرفي .
حيث تم استدعاؤهم لدى البنك المركزي ومخاطبة رؤساء مجالس إدارة البنوك المعنية لإتخاذ اللازم ، نتيجة لمخالفتهم منشور المركزي والخاص باستيراد الأدوية وتمويلها جهات أخرى من موارد الدواء لإستيراد سلع بخلاف الأدوية .
وأكد برعي لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي معتز بابكر الجزولي أمس ، بصفته شاهد دفاع أول عن رجل أعمال يملك شركتين يواجه الإتهام بالإستيلاء على مبالغ الدواء ، وقال أن المتهم تحصل على المبالغ بصورة مخالفة للضوابط وإستفاد من موارد الدواء في إستيراد موارد أخرى ، موضحاً بأن المخالفات تم إكتشافها بواسطة إدارة الأمن الإقتصادي ، وبدورها أخطرت بنك السودان .
ولفت الى وجود تسوية بين المتهم وبنك السودان والأمن الإقتصادي بمبادرة من محافظ بنك السودان المركزي وموافقة وزير العدل ومباركة الرئيس السابق عمر البشير .
وأكد بأن المحافظ كان متشدداً في التسوية مع العملاء المخالفين ، بحكم كبر حجم المبالغ المطلوبة منهم .
وأضاف بأن المتهم سدد 30 % من المبلغ وفشل في سداد المتبقي من جملة 13،700،5 مليون درهم إماراتي .
وأوضح بأن المتهم غير مقر المبلغ وطالب بالمستندات لكنه لم يقدم طلبه للمراجع للإطلاع عليها .
وبحسب صحيفة آخر لحظة أضاف شاهد الإتهام الثاني بأن المتهم إبن خاله ، ويعمل تاجر معسل وسجائر ونفى عمله بالشركتين وطبيعة عملها ، وقال إن المتهم أكد له بأن المبلغ الذي إستلمه حوالي 500،2 مليون درهم فقط .
وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع بقية شهود الدفاع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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