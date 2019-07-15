تجاوزات وتبديد (681) مليون دولار بـ(سودابت)

أضحت فضائح الفساد والتجاوزات للنظام المباد تتكدس وتظهر كل يوم، عبر الكشف عن صفقات فساد وتجاوزات كثيرة ومثيرة وفق ما تتابعه مصادر.

وكشفت تقارير رسمية وفق متابعة المصادر، عن تبديد مبلغ (439) مليون دولار بشركة (سودابت) الحكومية للبترول في تعاملات مالية شابتها مخالفات.

وأبان تقرير للمراجع بحسب صحيفة الإنتباهة، عن تحويل مبلغ (20) مليون دولار إلى حساب رئاسة الجمهورية وإدارة السدود في عهد النظام المباد، دون توضيح طبيعة المبلغ وما يثبت استلامه.

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وأظهر التقرير وجود عمليات مالية بالشركة مسجلة بالدفاتر ليست لها مستندات وبعضها غير مستوف المستندات اللازمة التي تؤيد صحتها. ونبه إلى سحب وزارة المالية مبلغ (98) مليون دولار من حساب الشركة بدون وجود مستندات تؤيد ذلك علاوة على عدم التزام شركة (أساور) بسداد مبلغ عشرة ملايين دولار لـ(سودابت).

وأظهرت مستندات عدم تمكن الشركة من الاستفادة الكاملة من وديعتيها بمصرفي فيصل الإسلامي والتضامن البالغة (40) مليون يورو، وأشار تقرير إلى أن خسائر (سودابت) في شراكة (تراي اوشن انريجي) بلغت (242) مليون دولار، بالإضافة إلى إثبات تقرير رسمي حدوث تجاوزات بمبلغ (37) مليون دولار بإحدى الشركات التابعة لـ(سودابت) بواسطة أحد المديرين السابقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)