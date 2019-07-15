أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * للمرة الخامسة.. خلافات داخل قوى الحرية والتغيير تؤجل التوقيع على الاتفاق * استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم (الأحد) المقبل * (البرهان) يبحث مع جعفر الميرغني الأوضاع السياسية بالبلاد * قتيل وجرحى بنيران الدعم السريع في تظاهرة بمدينة السوكي * المجلس العسكري يطعن في قرار قضائي أعاد خدمة الإنترنت الإنتباهة: * تجاوزات وتبديد (681) مليون دولار بـ(سودابت) * قتيلان وجرحى برصاص قوة نظامية في (السوكي) * سحب الدعم السريع من العاصمة تدريجياً * دونالد بوث بالخرطوم لتحريك جمود المفاوضات الأهرام: * تأجيل التفاوض بين العسكري وقوى التغيير * طعن قانوني في قرار عودة الإنترنت * أسمدة ومعدات زراعية من السعودية والإمارات لإنجاح الموسم الزراعي السوداني: * تأجيل اجتماع (العسكري) و(قوى الحرية) للمرة الثانية * تراجع كبير في أسعار الدولار ودعم سعودي إماراتي لإنقاذ الموسم الزراعي * النيابة تحقق مع شقيق البشير * (الدعم السريع): القبض على مفبرك فيديوهات فض الاعتصام * (الصحة): اتجاه لمراجعة أسعار العمليات في القطاع الخاص Advertisements الجريدة: * مقتل مواطن بالسوكي وإصابة (7) آخرين على يد نظاميين * انتقادات للوسيط الإفريقي وقوى التغيير تطلب تأجيل اجتماعها مع (العسكري) لغدٍ * مئات الطلاب بحتشدون أمام منزل الشهيد كشة بالخرطوم ويطالبون بالقصاص * فدوى عبد الرحمن تتهم (الإنقاذ) بالتلاعب بالشريعة وتطالب بفصل الدين عن الدولة آخر لحظة: * بدء التحقيق مع شقيق البشير بتهم الفساد * سفينة مساعدات سعودية إماراتية لإنقاذ الموسم الزراعي * عقوبات صارمة على (3) بنوك شهيرة الصيحة: * تأجيل اجتماع (العسكري) و(التغيير) واتساع فجوة الخلاف * (الصيحة) تكشف تفاصيل مثيرة من داخل سوق (الدولار) * الناطق الرسمي: سيتم سحب (الدعم السريع) من الخرطوم بالتدرج الدار: * أبو هاشم رئيساً للمجلس السيادي * الدعم السريع: القوات سيتم سحبها من الخرطوم بالتدرج * الشرطة تحقق حول وفاة زوجة نظامي داخل منزلها بشرق النيل * تأجيل اجتماع المجلس العسكري والحرية والتغيير للثلاثاء * مساعدات سعودية – إماراتية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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