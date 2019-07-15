شركة أرامكو” السعودية ترفع أسعار البنزين

الخليج 365:

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية أنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية، الأحد، بالتوقيت المحلي.

وبموجب الإعلان الجديد، أصبح سعر بنزين “91 أوكتين” 1.53 ريالا، ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين “95 أوكتين” 2.18 ريالا، ارتفاعا من 2.10 ريال.

وقالت “أرامكو”، في بيان، إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه، مضيفة أن الأسعار ستكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.

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ورفعت السلطات السعودية، أواخر 2015، لأول مرة منذ عقود، أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز بنسبة وصلت حتى 66%، بحيث زاد سعر البنزين العادي من 0.45 ريال إلى 0.75 ريال للتر، وسعر البنزين الممتاز من 0.60 ريال إلى 0.90 ريال للتر.

ومع بداية العام الماضي، بدأت السعودية باعتماد تسعيرة جديدة وصلت بالنسبة للبنزين العادي “91 أوكتين” إلى 1.37 ريال للتر، في حين بلغت بالنسبة لبنزين “أوكتين 95” الممتاز 2.04 ريال للتر.

وقوبلت تلك الزيادات بردود فعل واسعة، إذ اعتاد مالكو السيارات في السعودية على شراء البنزين بسعر رخيص، الأمر الذي كان سببًا في اقتناء الكثير منهم لسيارات كبيرة الحجم وكثيرة الاستهلاك للبنزين، لتتشكل علاقة وثيقة بينهم وبين تلك السيارات وقيادتها، خاصة أنها تناسب البيئة الصحراوية وطبيعة الطرقات بالمملكة.