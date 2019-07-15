هل تذكرون ما اقترفه الشيوعيون عام 1970م من مذابح؟!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارجو ان احيلكم الى تصريح السكرتير العام للحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب والمنشور بالصفحة الاولى بجريدة الصحافة في ابريل 1970م حول مذبحة الجزيرة ابا التي ارتكبها الشيوعيون في ذلك التاريخ وقتل فيها آلاف الشهداء من انصار الامام الهادي المهدي الذي ثار على انقلاب مايو بقيادة الشيوعيين.. نعم آلاف وليس مئات .. قصفاً بالطائرات والسلاح الناري، وكذلك مجزرة ود نوباوي التي حصد فيها الشيوعيون المئات من الانصار، فقد عبر الرجل عن سعادته لمقتل اولئك الاطهار من الانصار بقوله: (ان تصاعد الصراع الطبقي والسياسي في بلادنا والذي اتخذ الجزيرة ابا وود نوباوي مسرحاً له ليس امراً عابراً .. استطعنا توجيه ضربة لتنظيم حزب الأمة الرجعي.. هذه الضربة انزلت بالقوى الطائفية هزيمة واضحة ومهدت الطريق لمرحلة الثورة الوطنية الديقراطية)! تخيلوا انه لم يذرف عليهم دمعة واحدة كما يفعلون اليوم وهم يذرفون دموع التماسيح على شهداء الثورة للتكسب الحزبي الرخيص!

اذن فقد احتفى عبد الخالق محجوب بمقتل شهداء حزب الامة، اما الشيوعي الآخر فاروق ابو عيسى فقد ادلى بتصريح عجيب وغريب ومتوحش لجريدة الايام في مارس 1970م احتجاجاً على ثورة الامام الهادي المهدي التي اعلنها من الجزيرة ابا ضد نظام مايو المسيطر عليه آنذاك من الحزب الشيوعي، فقد قال الرجل وهو يحرض على قتل المحتجين: (ان المخطط الرجعي وما يقوم به الهادي من تصرف اجرامي لن نسكت عليه حتى ولو غرقت البلاد في الدماء.. الثورة الآن في الطريق الصحيح).

تخيلوا ان ابو عيسى يقول انهم لن يثنيهم عن مواجهة الانصار (غرق البلاد في الدماء)! يعني لا يهمهم عدد القتلى حتى لو بلغوا المليون! فهل بربكم يمكن لهذه القلوب المتحجرة ان تحزن على شهداء ميدان الاعتصام او غيرهم، ام انها المتاجرة الرخيصة بدمائهم لتحقيق اجندتها ومآربها الاقصائية التي نحذر من تداعياتها الكارثية على بلادنا التي تعاني من الهشاشة وتتهددها الحروب وينتشر فيها السلاح؟!

ولكن هل هذه المجازر والمذابح غريبة على السلوك الشيوعي وهم الذين نادى شاعرهم كمال الجزولي وصرخ:

ان نقتل اصبح اسهل من القاء تحية

ان نطلق في الرأس رصاصة

ان نغرز في الرأس الخنجر

ان نشنق ان نخنق ان نبتر

ان نمسح حد السيف بحد اللحية

ثم نادوا بشعارات:

هتف الشعب من الأعماق

التطهير واجب وطني

فاحدثوا اكبر عمليات تطهير واعتقالات، بل وفعلوا بالاقتصاد الافاعيل حين امموا شركات القطاع الخاص تطبيقاً لنظريتهم الماركسية المتخلفة وتنزيلاً لاحقادهم الدفينة؟!

لم يكتفوا باستيلائهم على معظم سلطة نميري فانقلبوا عليه بعد ذلك في عام 1971م بقيادة هاشم العطا وفشل الانقلاب الذي استمر ثلاثة ايام فقط، لكنهم لم يغادروا المشهد قبل ان يرتكبوا مذبحة قصر الضيافة التي قتلوا فيها عشرات الضباط والجنود، ولذلك لا غرو ان يكونوا هم الصوت المتطرف في تحالفهم (قوى الحرية والتغيير) ومصدر (العكننة) التي تحول دون التوصل الى توافق واتفاق.

لا يظنن أحد انهم يمكن ان يتغيروا، فها هم حتى اليوم يصرون على الماركسية ودكتاتورية البروليتاريا وسفسطات الصراع الطبقي، ولذلك لا غرو ان يقول الامام الصادق المهدي عنهم إنهم (لا يصدرون عن وجدان سوداني)، ولذلك تجد الحقد والتشفي فاشياً بينهم والتطرف في المواقف مسيطراً على افعالهم واقوالهم.

وبالرغم من ذلك يحاول الشيوعيون هذه الايام ذرف دموع التماسيح لاقناعنا بأنهم محزونون على الشهداء، فقد (اندعر) سكرتير حزبهم محمد الحسن الخطيب ــ ويا للعجب ــ وهو يعبر عن حزنه على دماء شهداء الثورة الذين ظلوا يتاجرون بدمائهم، فذلك الكذب والتدليس ظل دأب الحزب الشيوعي منذ ان نشأ في اربعينيات القرن الماضي عقب عودة طليعته الحمراء بقيادة سكرتيره العام عبد الخالق محجوب من القاهرة والذي كان قد تلقى فيها وآخرون النظرية الماركسية من اليهودي هنري كورييل وزرعوها كشجرة الزقوم في ارض السودان الذي مازال يعاني من دسائسهم وكيدهم وتآمرهم.

هم على الدوام مشاكسون، فبالرغم من انهم شاركوا في التفاوض مع المجلس العسكري عبر ممثلهم صديق يوسف، ها هو الخطيب يتهم حلفاءه في قوى الحرية والتغيير بإبعادهم من التفاوض وتغييبهم عن مجرياته، ثم يعلن في بيان منشور رفضه ــ ويا للعجب ــ مشاركة اعضاء المجلس العسكري الحاليين الذين قادوا البلاد منذ ان تسلموا السلطة من النظام السابق .. يرفض مشاركتهم في مجلس السيادة!

لم يكتف ذلك الماركسي الغريب الاطوار بذلك، فقد طالب بـ (تفكيك دولة الرأسمالية الطفيلية وتصفيتها)!

تخيلوا أن الماركسية وادبياتها الرجعية التي لفظها العالم اجمع وقذف بها في مزبلة التاريخ بعد ان اوردته موارد الهلاك والتخلف مازالت تعشعش في عقول اولئك الناس، فما اتعس السودان بهم وبهرطقاتهم وتخلفهم؟

العجيب أن الرجل (ابو عيسى) الذي نادى بمواجهة الانصار في مايو عام 1970م حينما كان وزيراً في حكومة مايو حتى (ولو غرقت البلاد في الدماء)، هو الذي فضح مخطط الشيوعيين حينما كشف قبل عدة أشهر أن دستور الفترة الانتقالية الذي اعدوه نص على أن تستغرق اربع سنوات لا سنة واحدة مثلما حدث من قبل تجنباً للأخطاء السابقة (حتى لا تعود الأحزاب لتمارس سطوتها) عليهم على حد قوله، وبالرغم من ذلك يوافق حزب الأمة على مطلبهم، رغم أني أبلغت السيد الصادق المهدي شخصياً بذلك المخطط وبما قاله أبو عيسى عنهم!