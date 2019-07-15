تصفية الإنقاذ.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عندما نتكلم عن تصفية الإنقاذ ومؤسساتها التي كانت الحاضنة الأساسية للفساد من خلال سياسة التمكين للممارسات الفاسدة، يجب أن يكون واضحاً في الأذهان أن المقصود هو مكافحة تلك الممارسات الفاسدة والأساليب الرخيصة ومظاهر الفوضى والتشوهات والاختلالات التي ظلت تجري مجرى الدم من العروق، في كثير من مؤسسات نظام الإنقاذ المُباد، وذلك من أجل تصحيح الممارسة ومعالجة الاختلالات والتشوهات، ولا يكون ذلك إلا بإعادة هيكلة هذه المؤسسات واقتلاع رؤوس الفساد في كل مؤسسة، إذ لايمكن أن نتحدث عن إصلاح ومكافحة الممارسات الفاسدة في أية مؤسسة، ولايزال على رأسها كبير الفاسدين مالياً، وكبير الفاشلين إدارياً! وإذا كان هذا إقصاء، فليكن فانعم به من إقصاء. وإذا كان هذا تشريد، فليكن، وأنعم به من تشريد. ولو كان النظام السابق ومن أول يوم أبعد وأقصى المسؤولين الفاسدين، والفاشلين من المناصب العامة في الدولة ولاسيما الحساسة منها، لما وصل حال البلاد إلى هذا الدرك. ولكنه فعل العكس أبعد الكفاءات وقرَّب الفاشلين، وأقصى ذوي الاستقامة والنزاهة، وقرَّب الفاسدين، حتى بلغوا مبلغاً من الترقي في سلالم العمل العام، لم يبلغه أحداً قبلهم..

المنطق يقول، إذا كان هناك مسؤول فاسد ومرتشٍ ويستغل نفوذه السلطوي وفاشل إدارياً، وأين ما يُوجَّه لايأتي بخير لبلاده، فمن الأفضل للبلاد والعباد، أن يُبعد ويُقصى غير مأسوفٍ عليه، ولا تأخذنّ الناس رأفةً في مجرم يُهلك الحرث والنسل، ولايخشى الـله في عباده ولايرحم.

مالا خلافٌ عليه، أن الممارسات الفاسدة والجرائم التي كانت تُرتكب في حق الاقتصاد القومي وفي حق المواطن، مازالت باقية فأشكال التهريب مازالت موجودة، وكذا الغِش والتزوير والاحتيال والفوضى العارمة في المعاملات وتقديم الخدمات، ومن كذا غياب الشفافية والعدالة، وهذا يعني أن مؤسساتنا الحالية التي نشأت منذ ثلاثة عقود، قامت في ظل بيئة فاسدة، وتأقلمت على كل الممارسات الفاسدة، حتى أصبحت هذه الممارسات جزءاً من السلوك العام الذي يُنظر إليه على أنه (عادي جداً) وطبيعي، أي وصلت في ذلك مرحلة التطبيع مع الفساد الذي زُين لها فرأته حسناً..

ومن تلك الممارسات، تحدثتُ بالأمس عن التزوير في أوراق الأراضي الزراعية للحصول على التمويل المخصص للزراعة على مرأى ومسمع من الدولة، واليوم أيضاً وأقف على ممارسة أخرى، وهي قيام شركات بشراء كميات مهولة من محصول الذرة من الحكومة بواقع ألف وخمسين(1050) جنيهاً للجوال الواحد، ومن ثم بيعه في السوق للمواطن بواقع ألف وستمائة جنيه (1600) للجوال، أي بهامش ربح يبلغ

(550) جنيهاً في كل جوال ذرة وبدون أية عطاءات ولا ضوابط.. فلم نقرأ عن عطاءات بالصحف. فهل يوجد شراء من أية مؤسسة حكومية دون مزاد؟!..هذه الممارسات لابد أن تتوقف فوراً، وإلا فما قيمة الثورة وما قيمة الدماء الطاهرة التي أُريقت في الشوارع، وما قيمة الأرواح التي أُزهقت في ثورة التغيير التي اندلعت من أجل مكافحة الظلم والفساد والقهر والاستبداد و”الدغمسة”..

الـلهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الـله، وثق أنه يراك في كل حين.