مصرع عشرة اشخاص في اشتباكات قبلية بدارفور…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي (10) أشخاص حتفهم في اشتباكات قبلية مسلحة بمنطقة “أم كدادة ” في شمال دارفور. ونقلت مصادر بالمنطقة لـ(الإنتباهة) أمس، أن الحادث وقع بين فريقين أبناء عمومة على خلفية خلافات بينهما حول قطع أراضٍ زراعية. وقادت الخلافات في وقت سابق أبناء العمومة للمحاكم للفصل حول ملكية الأراضي، وكانت المحكمة المختصة أصدرت قرارها بأيلولة تلك الأراضي لأحد الفريقين الأمر الذي لم يرتضيه الفريق الآخر. المادة السابقة دعوة للأمل.. بقلم يوسف عبد المنان المقالة القادمة العلماء يكشفون عن أكثر فصائل الدم التي تجذب النساء للرجال.!

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