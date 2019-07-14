الجزائر تتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بهدف قاتل في مرمى نيجيريا

تقدم المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء هدف الجزائر "محاربو الصحراء"، بـ "نيران صديقة"، وسجله المدافع النيجيري، وليام إيكونغ، خطأ في مرماه، قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول للقاء.