تجدد الاشتباكات ليلًا داخل إحدى المراكز التجارية في هونج كونج

مما اضطر الشرطة إلى الاحتماء فى دروعها ومسلحين بالهراوات، إلى الصعود فى الأدوار العليا، والقاء القبض على عدد من المتظاهرين.
واندلعت المظاهرات منذ صباح اليوم، استمرارًا للاحتجاج المستمر منذ شهر، للأسبوع الخامس على التوالى، ضد تأثير بكين المتنامي على المنطقة ذات الوضع الخاص.
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