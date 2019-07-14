اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الملك سلمان يستقبل سلطان ماليزيا في جدة

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - الملك سلمان يستقبل سلطان ماليزيا في جدة

الخليج 365:

استقبل الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأحد، ملك ماليزيا “عبدالله أحمد شاه”.

وجرى خلال الاستقبال “استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات”.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء “مساعد بن محمد العيبان”، ووزير الخارجية “إبراهيم بن عبدالعزيز العساف”، ومساعد السكرتير الخاص للعاهل السعودي “تميم بن عبدالعزيز السالم”، والسفير السعودي لدى ماليزيا “محمود حسين قطان”.

Advertisements

كما حضره من الجانب الماليزي، الأمير “ناصر بن عبدالله رعاية الدين مصطفى بالله شاه”، ووزير الخارجية “سيف الدين بن عبدالله”، والمشرف على القصر الملكي “أحمد فاضل بن شمس الدين”، والأمين العام لوزارة الخارجية “محمد شهرول إكرام”، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا “فيروز عدلي محمد روزالي”.

يذكر أن ماليزيا أعلنت في يونيو/حزيران 2018، سحب قواتها الموجودة في ، لافتة إلى أنها “تريد علاقات جيدة مع الجميع باسثناء إسرائيل”.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن سعي حثيث للسعودية للتدخل بشكل لافت في ماليزيا، وسبق أن أقر وزير خارجيتها حينها “عادل الجبير” بأن العائلة الملكية في الرياض، أودعت في حساب رئيس الوزراء الماليزي السابق “نجيب عبدالرزاق”، الذي يواجه تحقيقات بتهم فساد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يستقبل سلطان ماليزيا في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا