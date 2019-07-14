عضو مجلس الشورى السعودي: الإخوان يخترقون الدولة السعودية والقطاعين الخاص والخيري

الخليج 365:

اعتبر عضو مجلس الشورى السعودي، “عيسى الغيث”، أن ما وصفه بتنظيم “جماعة الإخوان المسلمين” المحظورة في المملكة منذ 2014، هو الأكثر اختراقا للدول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “التيار السروري” والمنشق عن التنظيم هو الأكثر اختراقا للمجتمع السعودي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “الغيث” لصحيفة “الحياة” السعودية، ونشرت اليوم الأحد، شن خلالها هجوما عنيفا على جماعة الإخوان وأتباعها.

واتهم عضو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ورئيس مركز الوسطية للأبحاث، جماعة الإخوان و”التيار السروري”، الذي يعرف أحيانا بـ”التيار الصحوي”، بأنهما كان مصدرين للكثير من الكوادر والموارد البشيرة لتنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”، دون أن يسمي أشخاصا.

وأضاف “الغيث” أنه بسبب القوة الأمنية تحولت الجماعة وأتباعها في السعودية إلى “خلايا نائمة حالياً، ولكنهم خلايا ناشطة تحت الأرض”.

وعقب قائلا: “لكنهم (الجماعة) مازالوا متمكنين في بعض مؤسسات الدولة، والقطاعين الخاص والخيري”.

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وتابع: “لذا يحب رسم استراتيجية حكيمة وسريعة لاجتثاثهم وتطهير السلطات، والقطاعات الثلاثة منهم”.

وذكر “الغيث” أن المناهج السعودية تتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك، حيث ساهمت في تربية أجيال على أحادية الرأي والتقليدية والتشدد، على حد قوله.

ورأى “الغيث” أن تلك المناهج “مهدت لقابلية تلك العقول للعنف والإرهاب، وكذلك المعلم، والأنشطة والفعاليات الصيفية وغيرها”.

وأكد أن من وصفهم بالإخوانجية تغلغلوا في التعليم العام بجنسيه (بنين وبنات) ومناهجه وقياداته، فضلاً عن الجامعات والمؤسسات الدينية بشتى قطاعاتها.

وطالب “الغيث” بضرورة تمكين من وصفهم بالوسطيين الوطنيين المؤهلين من قيادة كل المؤسسات الوطنية؛ للقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين في المملكة.

وأشار إلى أن هؤلاء الوسطيين سيعرفون كيف يكافحون الماضي المتطرف المؤدلج، ويصنعون حاضراً وسطياً وطنياً لصالح البلاد والعباد في دينهم ودنياهم وأخراهم، على حد قوله.