أوروبا توسع نفوذها في الخليج

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الخليج 365:
افتتحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في الكويت اليوم الأحد مقرا لبعثة الاتحاد الاوروبي، هو الثالث في منطقة الخليج، في خطوة وصفتها مفوضية الاتحاد الأوربي رأتها ضرورية من أجل السلام في المنطقة.
وقالت موغيريني في حفل افتتاح المفوضية “هذه رسالة للمنطقة كلّها بأن الاتحاد الأوروبي يعزّز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط وأضافت” في مرحلة من التوترات الاقليمية والعالمية، تمثّل الكويت صوتا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء”.
وجاء افتتاح المقر في وقت تشهد المنطقة توترات متصاعدة بسبب الخلاف المتفاقم بين واشنطن وطهران على خلفية السياسات العدائية التي تنتهجها واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية ومنها فرض العقوبات الاقتصادية.
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