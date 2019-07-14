ابدية الشهداء.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*انطلقت مواكب شباب الثورة بالامس تخلع القبعات لشهداء الثورة في اربعينية فض الاعتصام

*وماراجع انا ليا مطالب

*هكذا كان الهتاف الاكثر ترديدا

*ارواح الشباب كانت تعانق ارواح اخوتهم التي صعدت الي السماء وهم ينفعلون للذكري التي لم تبارحهم ويتفاعلون مع ثورة صنعوها بعنفوانهم الذي ادهش العالم

*انها ثورة علي الاخلاق

*ولازال اصحاب الركشات يمارسون فوضي القيادة وانانية استخدام الطريق

*انها ثورة علي الاخلاق

*ولازال التجار يمارسون قرصنة لاتقل بشاعة عن بشاعة قناصة فض الاعتصام

*انها ثورة لاجل العدالة

*ومازال بعضنا يمارس الانانية القبيحة تجاه بعضنا الآخر

*انها ثورة للحرية

*ولا يدرك غالبيتنا ان الحرية الشخصية تنتهي عندما خط حقوق الآخر

*انها ثورة لبناء وطن اعياه النفاق وسرقة المال العام

*ولازال بعضنا علي المستوي الرسمي يمارس النفاق ولازال بعضنا من خلال تلك الشاشة الغشاشة القبيحة يقوم بتكسير التلج ووأد الحقائق وتزييفها

*ولا نأخذ علي رضا اغفاله احداث الممتاز من خلال برنامجة الذي نفترض فيه القومية يوم الجمعة

*لان تلك الشاشة لايشاهدها الا جهاز بثها

*فهي في رموتات الناس قد سكنها العنكبوت

*اذن مشوار الثورة لسه طويل طالما سلوك العهد البائد لازال يمارس من بعضنا

*المهم

*اعتماد الاندية الكبيرة علي جيوب الافراد استنكرناه

*طالبنا بخلق الاستثمارات التي تعين الاندية في الاعتماد علي نفسها وفي تطويرها

*ولكن بعضنا رأي خلاف ذلك

*بل واسس لسيطرة جيوب الافراد علي الاندية

*لذا اضحي موقف الاندية مرتبطا بتلك الجيوب

*ان انتفخت ازدهرت الاندية

*وان شقت الجيوب لطمت الاندية الخدود وتباكت علي لبن الجيوب المسكوب

*ولعل اعتماد الاندية علي جماهيرها قد حقق نجاحات كبيرة بنادي المريخ في عهد ونسي

*حيث تفاعلت قروبات الجماهير ونفرت داعمه الكيان فسيرته خير تسيير

*وجاء عهد المجلس الحالي

*اعادة تأهيل الاستاد قامت بها مبادرة الجار

*وصرفت مليارات

*نفرة التسجيلات

*ثم دعومات حل ديون الفيفا المصحوبة بالعقوبات

*حوافز تسجيل بعض اللاعبين

*علاج اللاعبين بتبرع كريم من رابطة الامارات

*كلها وغيرها تمت بدعومات جماهيرية ووقفات للاقطاب

*ما انجز في عهد المجلس الحالي لا اعتقد ان المجلس تحمل منه عشرة بالمائة من مجمل الكلفة

*حدث ذلك لان الناس تفرق بين الولاء للكيان وموقفها من المجالس

*كان علي مجلسنا استثمار ذلك في ايجاد استثمارات تعين النادي

*ولكنه لم يفعل

*اعتمد علي ولاء الشعب والاقطاب وتمسكوا بالكراسي طالما الامر ماشي

*كان الناس امام هذا المجلس منذ توليه الامور تلاته اقسام

*قسم معارض وبشدة

*لو المريخ شال كأس العالم للاندية في عهد هذا المجلس لايعترفون بالانجاز

*قسم مؤيد المجلس علي الاطلاق

*وديل لو المريخ نزل الاولي يبقي مكتوب و قضاء وقدر و المجلس عندهم ماقصر

*وقسم يقف بين هذا وذاك وينشد رفعة الكيان

*القسم الاخير ده المجلس خسرو كلو بالتصرفات الغريبة التي يأتيها

*بدءا من مؤتمر كأس السد

*ومرورا بالتعليق علي سداد الوالي لقسط شكوي وارغو

*ثم تصريح مادبو حول جماعة ود الشيخ وموقفه منها

*ثم كانت الطامة الكبري عند غياب المجلس بكامل هيئته عن الاحتفال الذي اقامه القنصل حازم بمنتجع البرير تكريما وتحفيزا للاعبين لنيلهم بطولة ممتاز الحرية والسلام والعدالة

*كنت اتوقع حضور المجلس بكامل هيئته واستغلال الحدث بتكريم القنصل حازم الذي طالت اياديه دعم النادي في عهد هذا المجلس في الصغيرة والكبيرة

*للرجل اياد لانعددها لاننا لن نحصيها اذا فعلنا

*وتكريم حازم ماكان بكلف المجلس شئ

*نجمة من الذهب ندقها عند صياغ امدرمان وشهادة شكر وعرفان

*التكلفة مافايته عشرة الف جنيه

*ولكن قيمتها المعنوية والادبية تسوي مليارات الدولارات

*ولكن المجلس كعادته غاب

*لانه ادمن الغياب عن المشهد

*مجلس لم يكتمل الا بمعسكر الامارات في سنوية زايد

*للاسف اثناء الاحتفال والناس تبحث عن المجلس

*كان السيد اسد

*يلاعب السيد شمس الدين الضمنة بنادي المريخ

*شيش بيش

*ومجلسكم قاعد علي البلاطة

*والغريبة انتوا قاعدين

*والاغرب انكم بتبحثوا عن اضافات تدخل المجلس وتدفع ليكم للتسيير

*واسد يصرح

*كلو تماااام التماااااااام ومافي عوجة

*هذا المجلس ذكرني الزول المشي لي عمو وطلب يد بتو

*الزول عاطل التكتح ماعندو

*عمو عارفو طبعا

*قام قال ليهو والعرس متين ياولدي؟

*زولنا قال انا جااااهز

*عمو قال ليهو شيلتك جاهزة؟

*زولنا قال عصام اخوي قال جايبها لي من ابوظبي

*عمو قال ليهو وسد المال؟

*زولنا قال احمد اخوي برسلو لي من كندا

*عمو قال ليهو وشهر العسل؟

*زولنا قال صاحبي متبرع لي اسبوعين بي شقة وبملي لي التلاجة

*عمو قال ليهو وبتسكن بعد شهر العسل وين؟

*زولنا قال ابوي داير يبني لي اوضة في البيت

*عمو قال ليهو يعني اسي انت جاهز؟

*زولنا قال جاااااااهز موية ونور

*عمو قال كلام كده انا ماسمعتو عشان موكب اربعينية الشهداء في اللحظة دي جا

*قلت لي جااااهزين موية ونور يا اسد وحردانين تكريم حازم؟؟؟

*ده نموذج من الحركات الاجبرت القسم المحايد من الناس علي عداء المجلس يا اسد ورفاقه

*الزول مفروض هنا يكون حلو

*المهم

*كعادة التسجيلات

*الزناطير اعلاميا دوروا

*اللاعب العربي

*الاحسن من سومانا

*قلب الدفاع الكاميروني

* برشلونة تعض بنان الندم علي خطف الهلال لاسكندر

*ميسي يقول لو لقيت اسكندر مكان سواريز لنلنا كل البطولات لبرشلونة

*لاحديث للفنيين في نهائيات افريقيا الا عن اسكندر الرهيب

*شركة بوما وشركة اديداس تتنافسان علي موافقة الهلال لتصنيع حذاء لاسكندر

*مندوب بوما قال اديداس لن تستطيع صنع حذاء للاعب مهول مثل اسكندر كرعينو الاتنين شمال

*ده كلو

*وامبومبو داير حقو

*وفي آخر الموسم

*نقطة صفر جديد

*كاس ماجابو النقر مابجيبو اسكندر

*قطركم صفر

*هو جنس صفر

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*شمارنا الليلة لمعتمدا لينا

*هو واحد من ابناء المدينة

*معتمد امدرمان ياوالينا

*في شارع العرضة يوجد مصرف مبني ومسقوف للامطار علي جانبي الشارع معمول لينا

*الكافتريات موصله فيهو العفن شاقينا

*والاقبح من كدة حتي الصرف والسابتك تانك موصل فيهو وبأذينا

*عفنه شديدة

*وموية طافحة

*قبل الثورة شكينا واشتكينا

*ومافي زول اشغل بينا

*اظن القصة فيها نفع واستنفع

*ونحنا الباعوض والعفن مارضنا ومورمنا وشاقينا

*الموقع غرب جامع فيصل ولحدي بداية الاحفاد ياوالينا

*شمال الشارع دي المنطقة البتعنينا

*نأمل فيك يامعتمدنا

*ولا نطربقها برانا

*ولا نرجي المدنياااااو؟،،

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال العفن كتيييييير شيلوا الصبر

والي لقاء

سلك