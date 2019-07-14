شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الدقير وفدوى طه يجيبون على الأسئلة الصعبة

مناقشات رفيعة، وأفكار متقدمة، ومراجعات، طرحت على طاولة النقاش، في الندوة التي نظمها منبر (طيبة برس) بعنوان (حتى لا نفقد جنوباً آخر)، والتي جاءت متزامنة مع ذكرى انفصال الجنوب في (9 – يوليو – 2011)، حيث ابتدر الحديث، بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، الأستاذة القديرة في مجال التأريخ والعلوم السياسية، والتي تجري تسريبات، عن أنها من أقوى المرشحات لمجلس السيادة الانتقالي، المرتقب، وتلاها في الحديث، القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو وفد التفاوض، رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، الذي شدد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية، هي فترة مصالحة وطنية شاملة، دون إغفال مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من القانون لكل من (سفك دما، أو سرق مالاً حراماً)، وأن تحقق السلام الشامل، وألا يكون فيها إقصاء لأحد، بينما أقر القيادي الإسلامي، محمد الأمين خليفة بخطئهم في الانقلاب على النظام الديمقراطي بالبلاد، وتحويل الدولة لصالح حزب واحد.

لن يعود

قطعت بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، باستحالة عودة الجنوب إلى حضن الوطن مرة أخرى! وقالت خلال حديثها بالندوة : (ما في جنوب بيرجع.. الجنوبيون يروا أنهم وجدوا الاستقلال وليس هناك شيء يدفعهم للعودة مرة أخرى)، وصوَّبت أستاذة فدوى انتقادات حادة للحكومات الوطنية السابقة، لعدم اهتمامها بقضية الجنوب، وأشارت إلى أن اتفاق (الميرغني – قرنق) كان يمكن أن يحقق السلام بالبلاد، إلا أنه لم يجد حماسة من الحكومة، ورئيس وزرائها الصادق المهدي، وأضافت: (الجبهة الإسلامية قادت المظاهرات في الشوارع ضد الاتفاقية)! وذكرت أنه بعد مجيء الإنقاذ، وتحويل حرب الجنوب إلى حرب دينية، تصاعدت القضية، ثم بعدها أصبحت الحركة الشعبية تتحدث عن التهميش في كل أطراف البلاد في: (الشرق، والغرب، جبال النوبة، النيل الأزرق)، وليس الجنوب فحسب! وبنفس خياراتها (حق تقرير المصير)، وأشارت بروفيسور فدوى طه، إلى أن اتفاق السلام (2005)م، الذي وقعته حكومة الإنقاذ مع الحركة الشعبية، منح الجنوب حق تقرير المصير، ونص على فترة انتقالية (خمس) سنوات، ليكون فيها خيار (الوحدة) جاذباً!! وتابعت في أسى: (لكن للأسف لم يكن هناك أي شيء جاذب)!!

دعوة للالتفات

حتى لا تفقد جنوباً آخر؛ علينا أن نلتفت للحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، هكذا وجهت أستاذة فدوى أجراس إنذار قوية، حتى لا يفقد الوطن جزءاً عزيزاً آخر، وشددت على ضرورة إيلاء قضية السلام أولوية قصوى، والتعامل معها بأفق مفتوح، وعدم النظر إلى تحقيق المكاسب الحزبية أو الذاتية، ورأت إن قضايا تلك المناطق يجب أن تتصدر المشهد، وذهب رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس، عمر الدقير، في ذات الاتجاه، وقال خلال حديثه بالندوة: (المطروح الآن من قوى الحرية والتغيير أن تأخذ عملية السلام والمباحثات فيها أولوية قصوى)، وأضاف: (ستمضي جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى ذات الأهمية “الاقتصادي – العدالة – تصفية دولة الحزب الواحد – ترسيخ الديمقراطية”، لأنه بلا سلام لن يتحسن الاقتصاد، ولكن يكون هناك تحول ديمقراطي)! ونوه الدقير إلى أن القادة الجنوبيين كانوا قد عبَّروا في وقت مبكر أنه سيحدث انفصال، بيد أنه لم يتم الالتفات لحديثهم!! وذكر إن الفترة الانتقالية التي كان يفترض فيها تحقيق الوحدة الجاذبة، إنشغل فيها الشريكان (الحركة الشعبية – المؤتمر الوطني) آنذاك بـ”الصراعات”، وأضاف: (كانوا يتعاطون بأمور الوطن بصورة انفرادية)، ولفت إلى أن القوى السياسية لم يكن لديها اهتمام بقضية الجنوب، وأفاد أن بعضها لم يزر الجنوب إلا قبل أسابيع من الاستفتاء! ودعا الدقير لما أسماه بـ(مواجهة الأسئلة الصعبة)، حتى لانفقد جنوباً آخر – على حد تعبيره – وأردف : (يجب الاعتراف بالآخر، كل الناس سواسية ولا إقصاء لأحد، هذا حجر الزاوية في المشروع الوطني الديمقراطي)، فهل ستلتفت القوى السياسية والحركات المسلحة لهذه الدعوات، وتعمل بها؟ أم أنها ستتمسك بما تعتقد أنه فقط هو الصحيح؟ وما يجب أن يحدث.

لا إقصاء

قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، أن الفترة الانتقالية لاتحمل إقصاءً لأحد، ونادى بالابتعاد عن سياسة الإقصاء، وقال الدقير : (المطروح الآن من قوى الحرية والتغيير في الفترة الانتقالية، أنها فترة بلا إقصاء)، وزاد : (نحن ثورتنا كانت ضد الاقصاء وبالتالي إذا أقصيت أحداً ، تكون كأنك لم تفعل شيئاً)، ونفى أن تكون قوى الحرية قد أقصت القوى السياسية الأخرى، ومضى قائلاً: ( ليس هناك إقصاء، لكن قوى الحرية والتغيير هي تصدت لقيادة الحراك الثوري، وبالضرورة هي تفاوض بإسمه)، واسترسل : (لايمكن أن يكون وزراء الأحزاب الذين شاركوا في الحكومة السابقة حتى سقوطها، أن يكونوا وزراء بعد سقوط النظام)، بيد أنه نوه إلى أنهم يمكن أن يكونوا شركاء في الرؤية، ونبه الدقير إلى أن قوى الحرية لم تقل أنها ستكون الجهاز التنفيذي من الأحزاب المنضوية لها، وأردف: (بل سيكون مجلس الوزراء من كل السودانيين، ومعبراً عنهم).

فترة مصالحة

يرى المهندس عمر الدقير، أن تكون الفترة الانتقالية، هي فترة مصالحة وطنية شاملة، ودعا للنظر لها من هذا الجانب ونبه إلى أن المصالحة لاتلغي (مبدأ المحاسبة)، و (عدم الإفلات من القانون) لكل من (سفك دماً) أو (سرق مالاً حراماً)!! وفقاً لقوله، لافتاً إلى أن هناك أفراداً تعرضوا لعسف الدولة والسلطة، يجب النظر لقضاياهم وإنصافهم.

يشير الدقير إلى أنهم يطرحون مبدأ (العدالة الانتقالية) لتضميد الجراح! ورتق النسيج الوطني، وتحقيق المصالحة الشاملة، مبيناً أن هناك نماذج عديدة للعدالة الانتقالية، منها ماحدث في جنوب أفريقيا، وغيرها، داعياً لضرورة فتح العمل السياسي لكافة السودانيين، ليدلوا برؤاهم، ويساهم الجميع في كتابة الدستور ، وتابع: ( دستور البلاد يجب أن يجد فيه كل شخص نفسه، فهو إذا كتبته قوى الحرية والتغيير فقط سيكون ناقصاً، ولايمثل السودانيين جميعهم)، وشدد الدقير على أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد، لصالح دولة كل الناس، وقال: (الدولة يسيطر عليها حزب واحد، في الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي)، مؤكداً أنه لابد أن تكون هناك عدالة، وألا تستأثر أية مجموعة على أخرى، ورأى أن التنوع مهم وعنصر إثراء، قائلاً: (حتى المجتمعات التي حققت الانصهار، يظل تباين الرؤى هو الوقود والدينمو المحرك لحيويتها وأن تمضي للأمام)، ورأى الدقير أن خطاب (الاستنارة) و(الحداثة) الجاري الآن، إذا اتيحت له الفرصة ولم يقطع له الطريق، سيكون له المستقبل، وأردف : (مافي جهة في السودان سياسية عسكرية أو غيرها، يجب أن تحس أنها المنقذ، وأنها الوحيدة المؤهلة أن تحمل على أكتافها أعباء السؤال، عن كيف يحكم السودان، وهو هم يجب أن يحمله الناس جميعاً، وكل الرؤى تتماذج، وكل الناس تدلي بالاإجابة على هذا السؤال)، ونبه إلى أن التنوع لايمكن إدارته إلا بنظام ديمقراطي، واستطرد قائلاً : ( يجب أن تصطرع كل هذه الرؤى في المواعين الديمقراطية المعروفة، لتعبر عن الوطن)، ونوه إلى أهمية أن يكون هناك رأي عام متاح له التعبير عن نفسه، وبرلمان منتخب بصورة حقيقية، أجهزة إعلام تتمتع بكامل حرياتها.

فهل ستنجح الفترة الانتقالية في تحقيق السلام بالسودان؟ أم أن البلاد ستفقد جزءاً عزيزاً آخر؟.