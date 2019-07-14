الخليج 365:

تحقق شرطة الحاج يوسف حول ملابسات مصرع سيدتين في ظروف غامضة في حادثين منفصلين. ونقلت مصادر أن فتاة لقيت حتفها في ظروف غامضة وذلك بعد أن اعتدى عليها خطيبها بالضرب مسبباً لها الاذى، لتقوم اسرتها بنقلها للمستفى وعقب تماثلها للشفاء احضرت للمنزل الا أن حالتها مؤخراً انتكست ولقيت حتفها وذلك بدائرة اختصاص التكامل . ومن جهة اخرى لقيت أرملة تقيم بكرتون كسلا مصرعها وذلك عقب تعرضها للضرب من قبل احد اقارب زوجها المتوفى وحسب المعلومات الواردة فإن الارملة تقيم بمنزل الزوجية وانها تعرضت للضرب ما اودى بحياتها ليتم اتخاذ التدابير اللازمة وتدوين بلاغات وشرعت الشرطة في التحقيق حول ملابسات . المادة السابقة العلماء يكشفون عن أكثر فصائل الدم التي تجذب النساء للرجال.! المقالة القادمة كافتريا عيساوي!!.. بقلم محمد عبد الماجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يقتل خطيبته لهذا السبب بالحاج يوسف…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.