الصحة: طلب بإرجاء أيلولة المستشفيات للحكومة الاتحادية لحين تشكيل حكومة مدنية

كشف وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار، عن تلقيهم تقارير عن دخول أدوية مهربة للبلاد، وقال إن الخطوة متوقعة في ظل ارتفاع الأسعار، وأكد سعيهم لتكثيف الرقابة بالولايات.

وأقر الوكيل، في المنبر الإعلامي اليوم (الأحد)، بفجوة في أدوية القطاع الخاص، ونوه إلى مساعيهم لمعالجتها، ونبه لمشاكل في توفير النقد الأجنبي، إذ أن نسبة وفرته لا تتجاوز (30%)، وقال إن تلك الأسباب أدت لتقديم مدير الإمدادات السابق استقالته، وأضاف أن تفعيل نسبة الـ (10%) من الصادر أدت لتوفير (40) مليون دولار سُحبت منها (20) مليون جنيه، فيما يمول المتبقي القطاع الخاص.

Advertisements

وكشف الوكيل،بحسب الشروق – عن اتجاه لمراجعة أسعار العمليات بالقطاع الخاص، وأكد وجود مشاكل في أسعار العمليات بالمستشفيات الحكومية، وأوضح أنها مسؤولية وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

واعترف د. سليمان، بتجارب عدة لوزارته بوصول مبيدات فاسدة، وأشار لفشل وزارة المالية في توفير معينات الخريف بسبب الظروف الاقتصادية رغم مخاطبتها منذ ديسمبر الماضي، ونوه لاستجابتها بتوفير (50%) من المطلوب مايو الماضي.

وكشف عن طلب بإرجاء أيلولة المستشفيات للحكومة الاتحادية لحين تشكيل حكومة مدنية وتعيين وزير للصحة، وقال إن أسباب إعفاء الأمين السابق لمجلس الأدوية والسموم تعود لمشاكل في تبادل المعلومات بينه وبين وزارة الصحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)