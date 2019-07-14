تأجيل تفاوض المجلس العسكري و”قوى التغيير” للثلاثاء

التاريخ: 14-يوليو-2019
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قال مصدر مطلع بقوى إعلان “الحرية والتغيير” يوم الأحد، إن لقاء التفاوض الذي كان من المقرر عقده، الأحد، مع المجلس العسكري، تأجل إلى مساء الثلاثاء لمزيد من التشاور على وثيقة الاتفاق التي سلمها لهم الوسيط .
وأوضح المصدر بحسب وكالة “الأناضول” “كلفنا ممثلين من الحرية والتغيير لإبلاغ الوسيط بطلبنا للتأجيل.
وقالت قوى الحرية والتغيير يوم السبت “إن لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تُخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير”.
وأكدت أنها “عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير”، من دون تحديد سقف زمني لذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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