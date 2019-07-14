بالفيديو : نظامي متهم بالجنون في عهد المخلوع يتوعد بالانتقام ويخص وداد وعبد الرحيم محمد حسين

توعد خمسيني ثائر وغاضب رموز النظام السابق من أعضاء حزب المؤتمر الوطني – توعدهم بالانتقام معدداً الكثير من المظالم التي ذكر أنه تعرض لها خلال فترة حكمهم لثلاثين عاماً مشيراً إلى علي عثمان محمد طه ونافع وعبد الرحيم محمد حسين ووداد بابكر.

وأوضح الثائر بأنه كان يعمل شرطياً قبل فصله تعسفياً واتهامه بالجنون و الزج به في مصحة نفسية لأكثر من عام و أجبر خلالها على تناول وتعاطي العقاقير الطبية والمخدرات مثل الترامادول بجانب تعرضه للضرب من قبل عناصر جهاز الأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)