البرهان يلتقي وفد الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني

التاريخ: 14-يوليو-2019
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نقل وفد من الحزب الاتحادي الأصل برئاسة جعفر الصادق الميرغني، يوم الأحد، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوفهم مع كل من يأتي بخير وسلام للسودان.
وأوضح جعفر الميرغني، في تصريحات عقب لقائهم بالبرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري،بحسب الشروق – أن اللقاء يأتي من باب الحرص على التواصل والتشاور حول القضايا الوطنية الراهنة، مؤكداَ وقوف الحزب مع كل من يأتي بخير وسلام للسودان.
وقال الميرغني في تصريحات صحفية “رغم ما لدينا من تحفظات كثيرة على بعض الأمور التي تجري الآن بشأن الاتفاقيات إلا أننا نؤكد تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية”.
وأعرب في حديثه عن أمله في أن يتوصل طرفا التفاوض إلى اتفاق يحفظ للسودان مكانته وبما يليق بالتمثيل السياسي للبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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