سياسيون.. الشيوعي يعرقل الاتفاق الأخير

أكد رئيس حزب الغد الديمقراطي نورين أدم عبدالقفا أن الحزب الشيوعي لايمتلك القواعد الجماهيرية والأوزان الانتخابية التي تمكنه من فرض شروطه على الآخرين سواء المجلس العسكري أو بقية القوى السياسية الأخرى مستنكراً رفضه لاتفاق المجلس العسكري مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإصدار الشيوعي بياناً بعدم المشاركة في الفترة الانتقالية.

وأضاف نورين بحسب وكالة السودان للأنباء مع عدد من الخبراء وقادة الأحزاب السياسية حول رفض الشيوعي للاتفاق الأخير أن الظرف الدقيق الذي يمر به السودان يقتضي إعلاء المصالح الوطنية على المصالح الحزبية وتجنيب الوطن الصراعات الأيدلوجية مشدداً على أن يبذل الجميع جهدهم حتى لايتحول السودان إلى ساحة صراع شبيهة بما يحدث في ليبيا أو سوريا.

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على صعيد متصل أبان رئيس حزب الاصلاح الوطني علي حمودة أن رفض الحزب الشيوعي للاتفاق بين العسكري والحرية والتغيير يمثل وصمة عار في جبين الحزب وموقف سالب سيحسب على الشيوعي موضحاً أن إعلان الاتفاق حظي بدعم دولي وإقليمي ومحلي كبير موضحاً أن الشيوعي يمتلك صوت عالٍ ولكنه لايمتلك قاعدة جماهيرية و أن ذلك أشبه بالجعجعة من غير طحين .

وتسائل حمودة لماذا لا يتفاعل الشيوعي مع الاتفاق ويدخل الانتخابات ويري الجميع إن كان يمتلك جماهير يحقق بهم مكاسب سياسية.

من جانبه أعتبر عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن موقف الحزب الشيوعي الرافض للاتفاق بين العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير مزايدة على الوطن مؤكداً أن الاتفاق لايقصي أحد وأن الشيوعي هدفه السيطرة على السلطة مشدداً على ضرورة عبور الفترة الانتقالية عبور أمن وتقديم مصالح السودان على ماسواها من مصالح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)