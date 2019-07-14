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بالفيديو: الشيوعي يؤكد خضوع أعضاء المجلس العسكري للتحقيق حول مجزرة فض الاعتصام ويسقط عنهم الحصانة قانونياً

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 14-يوليو-2019

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بالفيديو: الشيوعي يؤكد خضوع أعضاء المجلس العسكري للتحقيق حول مجزرة فض الاعتصام ويسقط عنهم الحصانة قانونياً

قطع القيادي بالحزب الشيوعي السوداني المهندس صديق يوسف بحتمية خضوع أعضاء المجلس العسكري للتحقيق حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو  حيث قال – في معرض إجابته عن سؤال مفاده ( إذا كان المتهمون لهم حصانة  كيف يمكن قانونياً أن تسحب هذه الحصانة) حيث قال:( في جرائم القتل ليس هناك حصانة).

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وأضاف يوسف بقوله :(على هذا الأساس ليس هناك حصانة في التحقيق مع أعضاء المجلس العسكري لأن هم لا بد من سؤالهم عمن أصدر القرار بفض الاعتصام ومن أمر بإطلاق الرصاص لابد أن يساءلوا) و أردف مؤكداً (ولا توجد حصانة في ذلك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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