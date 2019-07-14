مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة شمالي السويد

لقي 9 أشخاص في تححطم طائرة ركاب صغيرة في مدينة أوميا شمالي السويد.
وقال المتحدث باسم الشرطة، بيدر جونسون، إن الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل المظليين تحطمت على جزيرة في نهر "أومي" بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن سبب الحادث ليس معلوما، مشيرا إلى إن الركاب كانوا في رحلة للقفز بالمظلات.
في غضون ذلك، أكد مستشفى أوميو الجامعي مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وإبلاغ ذويهم.
وشهدت السويد في أغسطس الماضي تحطم طائرة حربية بالقرب من المطار في رونيبي بعد ارتطامها بطائر، إلا أن قائدها نجا من الحادث بعد قفزه بالمظلة التي كان يلبسها.
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