عرمان: تفاؤل كبير في اجتماعات أديس أبابا بين “الثورية” و”التغيير”

دعا الأمين العام لـ”الحركة الشعبية شمال” ياسر عرمان، بتسمية الاجتماعات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالمشاورات وليس المفاوضات بإعتبار أن جميع مكوناتها تنضوي تحت مظلة “الحرية والتغيير”.
وقال عرمان خلال جلسة مشاورات انعقدت صباح اليوم “الأحد” بأديس أبابا أن هناك تفاؤلاً كبيراً فيما يخص المشاورات، وأكد أن “الموقف يسير بصورة جيدة الآن وإن الجميع راضٍ عن المشاورات التي ستحقق ما يهم السودانيين جميعاً”.
ومن المقرر أن تتواصل في التاسعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي جلسات التفاوض بين مختلف القوي المنضوية تحت “قوي الحرية والتغيير” في العاصمة أديس أبابا
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