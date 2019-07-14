التحالف العربي يقصف مواقع جديدة لحوثيين في البيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية على تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد.
واستهدفت الغارات، صباح اليوم، تجمعات الميليشيا الانقلابية، في منطقتي البرك، وباحواص، في جبهة ناطع، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزراة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية.
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