شرطة جنوب إفريقيا تعزز عملياتها للقضاء على العصابات في ويسترن كيب

قال وزير الشرطة بهيكي سيلي اليوم الأحد إن الشرطة تصعد عملياتها للقضاء على العصابات في ويسترن كيب التي شهدت زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات في الأشهر الأخيرة.

وقال سيل خلال العمليات التي قام بها فيليبي، إحدى ضواحي كيب تاون المليئة بالعصابات، إن العمليات التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدت إلى اعتقال أكثر من 100 مشتبه به.

وكانت هذه ثاني زيارة يقوم بها سيل إلى المنطقة منذ مقتل 13 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات في نهاية الأسبوع الماضي.

كما تفاعلت سيلي مع سكان فيليبي، مؤكدة لهم أن الشرطة ستعيد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال إن قوة الدفاع الوطنية لجنوب إفريقيا ستساعد الشرطة في مكافحة العصابات.

وقال سيل إن الشرطة تصعد عملياتها في ضواحي كيب تاون الموبوءة بالعصابات وغيرها من الأماكن في مقاطعة ويسترن كيب حيث يتفشى العنف المتصل بالعصابات.

وأعلن سيل أن قوات الدفاع الذاتي الصومالية ستنشر جنودًا في المناطق التي تنتشر فيها العصابات، بدءًا من يوم الجمعة، لكن حتى اليوم الأحد، لم يُشاهد أي جنود في الشوارع، مما أثار شكاوى بعض السكان.

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كما أخبر سيلي السكان اليوم الأحد أن الجيش سينتشر في الأيام المقبلة بعد أن تكمل القوات توجهاتها.

وقال سيل إن القوات "ستكون هنا" في غضون يومين تقريبًا و"ستراهم هنا".

ودعا السكان إلى الوثوق بالشرطة، قائلًا إن الشرطة هي التي ستقوم بالعمل وأن مهمة الجيش هي دعم الشرطة.

وكان سيل قد رفض في السابق دعوات متكررة لنشر قوات للمساعدة في قمع عنف العصابات في المناطق المنكوبة، قائلًا إن الجيش لم يتدرب على التعامل مع المدنيين، وأن معدل الجريمة في المدينة لم يصل إلى النقطة التي تستلزم نشر الرمال.

وتقول المعارضة إن نشر الجيش يدل على أن الشرطة فقدت الحرب على الجرائم.