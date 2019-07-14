رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر حزب الله من مهاجمة إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بتوجيه "ضربة ساحقة" إلى لبنان، بعد يوم من إعلان زعيم الميليشيا اللبنانية عن قدرته على تدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو في اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء، "إذا تجرأ حزب الله على القيام بشيء حمقى ومهاجمة إسرائيل، فسنوجه ضربة عسكرية ساحقة إلى لبنان وحزب الله".

وأشارت تصريحاته إلى خطاب ألقاه يوم السبت حسن نصر الله، زعيم حزب الله، قال فيه إن الجماعة الشيعية قادرة على تدمير إسرائيل إذا تجرأت الأخيرة على مهاجمة لبنان.

وقال نتنياهو "على عكس نصر الله، لا أنوي توضيح خططنا".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لحرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006، قال نصر الله إن قوة حزب الله قد ازدادت بشكل كبير منذ انتهاء الحرب التي استمرت 34 يومًا.

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وقال إن حزب الله قام بتجميع خريطة لحوالي 1000 موقع استراتيجي في إسرائيل يمكن أن يضربهم بها "إلحاق أضرار جسيمة" بإسرائيل.

كما انتهت الحرب، التي خاضت معظمها على أرض لبنان، بهدنة هشة.

ولم تشهد إسرائيل وحزب الله حربًا أخرى منذ ذلك الحين، لكن إسرائيل نفذت أحيانًا غارات جوية في سوريا، بزعم أنها تستهدف قوافل الأسلحة للميليشيا التي تدعمها إيران.

