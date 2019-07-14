مصرع وإصابة (15) مزارعاً باشتبكات في شمال دارفور

التاريخ: 14-يوليو-2019
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لقي (10) أشخاص مصرعهم وأصيب (5) آخرون بجروح متفاوتة في اشتباكات مسلحة بين مزارعين من إحدى القبائل تقطن بإحدى المزارع بالقرب من قرية الرطرط على بعد (15) كيلومتراً جنوب شرق محلية أم كدادة بشمال دارفور.
وأوضح أحد أبناء المنطقة ويدعى جعفر أحمد داؤود إبراهيم، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن نزاعاً مسلحاً نشب بين أولاد عمومة حول أراض زراعية بالمنطقة أدى إلى مصرع (10) أشخاص وإصابة (5) آخرين بجروح متفاوتة.
وأضاف أن الاشتباكات قد استخدم فيها السلاح، حيث تم إطلاق نار بكثافة، وأن قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة بالمحلية تمكنت من السيطرة على الأوضاع بالمنطقة تماماً.
وذكر أن القوة المشتركة ألقت القبض على بعض المشتبه فيهم من الطرفين وجارٍ التحقيق معهم.
وناشد محمد السلطات المختصة في الولاية والمركز بأهمية متابعة تنفيذ حملة جمع السلاح التي انتظمت معظم أرجاء البلاد في الآونة الأخيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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